Allerta meteo arancione per la giornata di domani in gran parte della regione. Così come nella giornata di oggi molte scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di giovedì 4 ottobre. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo ha disposto infatti la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado della città capoluogo di Regione. Abramo ha adottato il provvedimento che si rende necessario, in via precauzionale, per tutelare la salute e l’incolumità personale evitando potenziali rischi e pericoli derivanti dalla condizione di avversità meteorologica.

L'amministrazione invita, pertanto, i cittadini alla massima prudenza, richiamando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione civile a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, a evitare i sottopassi, ad abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati, a non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.

Il Catanzarese, e complessivamente tutta la costa ionica calabrese, sono le zone più esposte. Per questo motivo, il provvedimento di chiusura delle scuole è stato per ora emesso anche dai comuni di Sersale, Soveria Simeri, Cerva, Andali, Belcastro, Sellia Marina, Cropani, Soverato, Chiaravalle Centrale, Amaroni, Palermiti, Cardinale, San Sostene, Torre di Ruggiero, Marcellinara.

l.c.