Top secret per il momento sui contenuti della pianificazione decisa dal sindaco Andrea Tripodi, che ora è al vaglio della Prefettura e del Ministero. Si cerca di superare la logica di soluzioni tampone

Qualcosa finalmente si muove, per merito del Comune di San Ferdinando, in vista della costruzione della nuova tendopoli per i migranti. In queste ore, a dieci giorni esatti dal corteo di protesta per le strade del piccolo centro dell’area portuale, è stata predisposta una dettagliatissima bozza di progetto per la gestione della futura struttura che, nelle intenzioni della Prefettura che l’aveva prefigurata in un protocollo che risale al febbraio dell’anno scorso, dovrà risolvere l’attuale emergenza umanitaria e di ordine pubblico.

Top secret per il momento sui contenuti della pianificazione decisa dal sindaco Andrea Tripodi, che ora è al vaglio della Prefettura e del Ministero. L’obiettivo è quello di superare la logica degli interventi tampone che in questi anni si sono rivelati inulti e costosi, specie per la manutenzione e anche per le altissime spese per le reti elettriche e dell’acqua, che sfiorano i 200.000 euro.

Domani, in occasione del primo sopralluogo che il delegato della Città Metrolitana Nino Castorina farà alla tendopoli, se ne dovrebbe sapere di più sui contenuti di un Piano che è volto anche a superare i ritardi della programmazione che, a questo punto, sarà attuata solo quando l’attuale tendopoli avrà meno ospiti rispetto a quelli che ha oggi.

Agostino Pantano