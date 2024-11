È successo a Petilia Policastro nel crotonese. Un 26enne avrebbe tentato di accoltellare alla gola un 28enne, suo rivale in amore ferendolo al viso e al torace. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari

Un 26enne di Potilia Policastro, nel crotonese, avrebbe tentato di accoltellare alla gola un 28enne, suo rivale in amore, ferendolo infine al viso e al torace. Il giovane, Salvatore Rizzuti, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Rizzuti, lo scorso 10 giugno, approfittando del fatto che il rivale, studente dell'Università della Calabria, si trovasse in paese per il week end, ha avuto con lui uno scontro verbale.

Successivamente, dopo essersi recato nel bar gestito dal padre, si è impossessato di un coltello e ha raggiunto la vittima che era a bordo della sua auto colpendola con diversi fendenti che, solo grazie alla prontezza di riflessi del rivale, non hanno leso parti vitali. Soccorso e portato nell'ospedale di Crotone il ferito è stato trasferito nell'ospedale di Catanzaro dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le indagini, riferiscono i carabinieri, si sono scontrate con un clima di omertà. E' stato accertato, inoltre, che sarebbero state cancellate delle immagini da un sistema di videosorveglianza, mentre anche la vittima avrebbe assunto un atteggiamento di reticenza e si sarebbe deciso a denunciare il fatto solo dopo aver capito che i militari avevano raccolto gravi indizi nei confronti del suo aggressore. (Ansa)