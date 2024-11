L'uomo, un pensionato settantenne, era già stato condannato per un reato analogo nel 2015

I carabinieri hanno denunciato un pregiudicato di 70 anni a Mongrassano perché tentato di dare fuoco ad un suo terreno. Il pensionato è stato bloccato mentre, munito di accendino, tentava di appiccare le fiamme diverse parti di un appezzamento sito in contrada Sciorasi.

!banner!

I militari, impegnati in un servizio di controllo, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno degli incendi boschivi stagionali, sono stati allertati, lungo la strada provinciale 94, da alcune persone. L’intervento dei carabinieri ha limitato i danni provocati dal piromane. Il settantenne già nell'agosto del 2015 era stato tratto in arresto per lo stesso reato e condannato ad un anno di reclusione, scontato ai domiciliari.