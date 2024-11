E' accaduto ad Acri (CS), un rumeno di 34 anni ha tentato di dare fuoco alla moglie cospargendola di benzina, la donna è riuscita a scappare rifugiandosi in un bar. L'uomo è stato arrestato

Acri (CS) - Ha tentato di dare fuoco alla moglie durante una lite cospargendola di benzina. Protagonista un romeno di 34 anni, Adrian Dimisca, arrestato dai carabinieri ad Acri con l’accusa di tentato omicidio. La donna, anche lei romena, è stata aggredita nel momento in cui è arrivata a casa per prendere i propri bagagli dopo che la sera prima il marito l’aveva mandata via. La donna è riuscita a fuggire e si è rifugiata in un bar. È stata ricoverata in ospedale per una serie di fratture. (ANSA)