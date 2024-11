La vittima, un uomo di 39 anni, è ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Cosenza. L'uomo vista l'età è stato posto ai domiciliari

Ha tentato di decapitare il vicino di casa al culmine di una lite, ferendolo gravemente. Per questo Salvatore Corbo, di 77 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cosenza per tentato omicidio. La vittima, un uomo di 39 anni, è ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Cosenza. Il fatto è accaduto a Rovito, comune del Cosentino.

La vittima dell’aggressione è stata portata in ospedale con una profonda ferita alla nuca. Gli agenti della squadra mobile si sono subito recati a casa sua e Corbo ha consegnato loro una falce con una lama di 30 centimetri usata per l’aggressione.

Gli investigatori hanno poi accertato che ieri mattina c'è stata una lite tra i due uomini per problemi di condominio e che Corbo, dopo avere preso la falce dall’auto, ha colpito due volte alla testa l’altro. E’ stata la madre della vittima a salvarlo. La donna si è frapposta tra i due uomini, rimanendo ferita alla mano, inducendo Corbo ad allontanarsi. L'uomo, vista l’età, è stato messo ai domiciliari.