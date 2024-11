Una donna di nazionalità cinese è stata fermata dalla Guardia di finanza all’aeroporto di Lamezia Terme mentre stava cercando di partire con diciottomila euro in contanti

Lamezia Terme - Diciottomila euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza e dal personale della dogana ad una donna cinese che stava partire con un aereo in partenza dall'aeroporto di Lamezia Terme. La donna non aveva dichiarato la somma ed aveva affidato una parte, pari a settemila euro, alla figlia minorenne. Il denaro in contanti era in tagli da 200, 100 e 50 euro. Sono in corso accertamenti per approfondire la provenienza del denaro.