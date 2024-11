L’uomo è stato sorpreso mentre danneggiava una porta in alluminio al fine di perpetrare un furto

Nella serata di venerdì i carabinieri della compagnia di Soverato hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Paramjett Singh, 39enne indiano, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in abitazione.

Decisiva, ancora una volta, una telefonata effettuata da un cittadino sull’utenza di pronto intervento 112. Infatti, alle ore 17 circa, un passante ha allertato i carabinieri della centrale operativa di Soverato, segnalando di aver notato un uomo che stava tentando di introdursi all’interno di un’abitazione sita nella frazione marina di Santa Caterina dello Jonio.

A questo punto, i carabinieri della stazione di Guardavalle, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, sono giunti tempestivamente sul posto, sorprendendo il soggetto mentre danneggiava una porta in alluminio al fine di perpetrare un furto all’interno della struttura. Nella circostanza, l’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma.

Nella giornata di ieri, la 1^ sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Santa Caterina dello Jonio.

