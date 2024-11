L’operaio 32enne di Gioiosa Jonica avrebbe tentato di concludere l’acquisto di un escavatore e di una mini pala. Denunciato per i reati di truffa e ricettazione

Al termine di una trattativa avvenuta su un sito web di e-commerce, avrebbe tentato di concludere l'acquisto di un escavatore e di una mini pala, tramite l'utilizzo, per il pagamento, di due assegni risultati non validi. Un operaio di trentadue anni, di Gioiosa Jonica, è stato denunciato dai carabinieri del Gruppo di Locri per i reati di truffa e ricettazione.



L'uomo, presentatosi come dipendente di una ditta di costruzioni, di cui si è successivamente è stata accertata l'inesistenza, si è messo in contatto con il sito, dove erano stati messi in vendita online i due mezzi di lavoro, per tentare l'acquisto. Alla fine il tentativo di porre in atto la truffa è stato sventato ed è scattata la denuncia.