L’uomo è risultato positivo al controllo etilometrico avendo superato di oltre 5 volte il limite consentito

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno tratto, in arresto in flagranza di reato, Oscar Alfredo Barbieri, 47enne già noto alle forze dell’ordine di Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile di tentata rapina in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, alle ore 15 di ieri, l’uomo si è recato presso l’abitazione di una donna residente in Torre di Ruggiero, minacciandola al fine di ottenere una somma in denaro. A questo punto, l’uomo, udendo le voci di alcuni cittadini che transitavano a piedi nelle vicinanze, è immediatamente scappato, dileguandosi nelle vie limitrofe. La malcapitata vittima, pertanto, ha subito contattato il numero di pronto intervento 112, richiedendo l’intervento dei carabinieri.

Giunti sul posto, i militari della stazione di Cardinale, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno setacciato tutta l’area, individuando dopo pochi minuti Barbieri, in evidente stato di agitazione, che, alla vista dei militari, è salito repentinamente a bordo della propria autovettura, dandosi alla precipitosa fuga e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Lungo il tragitto, in prossimità dell’uscita Gagliato, l’uomo improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, proseguendo a piedi verso Soverato, ove è stato individuato dopo circa 2 ore di serrate ricerche. Nella circostanza, lo stesso si è opposto a più riprese ai carabinieri, i quali, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo, ad accompagnarlo in caserma e ad arrestarlo. In quel frangente, il soggetto è risultato positivo al controllo etilometrico, avendo superato di oltre 5 volte il limite consentito e, di conseguenza, è stato anche deferito per guida in stato d’ebbrezza.

La 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro, nel pomeriggio odierno, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.

