I militari dell'arma, nel corso di un altro intervento, hanno segnalato all'autorità giudiziaria un giovane sorpreso alla guida sotto l'effetto di stupefacenti

Si è introdotto illecitamente nell'abitazione di una coppia di Bisignano, con l'intento di rubare, senza riuscire tuttavia a portare via nulla. I carabinieri della locale stazione, però, sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno denunciato per i reati di tentata rapina e violazione di domicilio.

I militari dell'arma inoltre hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 30 anni per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il trasgressore, coinvolto in un sinistro stradale con feriti, sottoposto a specifico esame, risultava positivo ai cannabinoidi, motivo per cui veniva deferito secondo quanto disciplinato dal vigente codice della strada.