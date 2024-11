I militari operanti hanno accertato che il giovane, incurante del provvedimento di sequestro ai fini di confisca della propria autovettura, poiché priva di copertura assicurativa, poneva in vendita il veicolo

I carabinieri della Stazione di Lattarico hanno deferito in stato di libertà un 23enne di Montalto Uffugo (Cosenza) per il reato di “Inosservanza degli obblighi derivanti dalla custodia di bene sequestrato”.

I militari operanti hanno accertato che il giovane, incurante del provvedimento di sequestro ai fini di confisca della propria autovettura, poiché priva di copertura assicurativa, poneva in vendita il veicolo. Inoltre a Rende i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà, un 35enne, un 25enne e un 20enne cosentini, nonché una 25enne di Castrovillari, per il reato di “Guida in stato di ebbrezza alcolica”.

I militari operanti, nel corso di servizio di controllo della circolazione stradale, sottoponevano i quattro automobilisti ad accertamento etilometrico, riscontrando un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le patenti di guida venivano immediatamente ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.