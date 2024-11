Si tratta di un cinquantenne di Fuscaldo. L'episodio denunciato il 10 luglio scorso

Un cinquantenne, Giuseppe Stella, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Fuscaldo dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe pedinato una quattordicenne mentre faceva ritorno dalla spiaggia verso un campeggio, il Camping Lago.

Quindi, nei pressi di un tunnel pedonale l'ha strattonata e fatta cadere a terra, strappandole la parte inferiore del costume. La pronta reazione della minore però, lo ha messo in fuga. L’episodio risale al 10 luglio scorso. La ragazza è subito corsa dai genitori che l'hanno accompagnata prima in ospedale e poi dai carabinieri per sporgere denuncia.