La vicenda è avvenuta a Lamezia Terme. Il giovane è stato portato in carcere

Aveva da poco ultimato il suo turno di servizio presso la Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme e si accingeva a fare rientro a casa ma a pochi metri dalla propria abitazione qualcosa ha destato la sua attenzione. La porta d’ingresso dell’appartamento di un vicino stranamente lasciata aperta e dall’interno insoliti rumori. La circostanza lo ha subito insospettito e, dopo aver allertato i colleghi dell’Aliquota Radiomobile, ha fatto ingresso nell’immobile.

Al suo interno, come aveva immaginato, non i soliti vicini che spostavano il mobilio ma E.I.K., marocchino, 25 anni che tentava in fretta e furia di arraffare qualcosa per poi fuggire a gambe levate. Senza esitazione lo ha raggiunto ed immobilizzato in sicurezza fino a quando, pochi istanti dopo sono arrivati i colleghi a bordo dell’autoradio con l’aiuto dei quali il ragazzo è stato portato in caserma è successivamente arrestato. A seguito di udienza di convalida è stato condotto nella casa circondariale di Catanzaro così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.