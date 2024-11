Un uomo, di cui non sono stati diffusi né il nome né l'età, è stato arrestato a Villa Giovanni dalla Polizia di Stato con l'accusa di avere tentato di compiere una rapina in un supermercato.

Gli agenti del Commissariato sono intervenuti dopo che era stato segnalato un tentativo di rapina messo in atto una persona extracomunitaria che si era impossessata di varie confezioni di generi alimentari, nascondendole in uno zaino. Quando alcuni dipendenti del supermercato se ne sono accorti ed hanno tentato di bloccarlo, l'uomo li ha dapprima intimoriti con una fionda rudimentale e li ha poi aggrediti, minacciando anche alcuni clienti.

Il rapinatore è stato poco dopo bloccato dai poliziotti ed arrestato. La sua identificazione, tra l'altro, ha consentito successivamente di accertare che si trattava della stessa persona che pochi giorni prima aveva danneggiato la sede del locale ufficio postale.

L'arrestato, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stato condotto in carcere.