Una cittadina rumena, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata individuata ed arrestata ai varchi d’imbarco dell’aeroporto "Tito Minniti" di Reggio Calabria dal personale della Polizia di frontiera aerea. La donna tentava di allontanarsi dal Paese. B.M.A., 46enne rumena, si è presentata ai varchi di partenza con biglietto di sola andata per Roma Fiumicino.

Il comportamento incerto e titubante assunto al momento di presentare la carta d’identità ha insospettito gli operatori della Polizia di Stato, che hanno pertanto proceduto ad un più accurato controllo documentale in banca dati. La verifica ha permesso di riscontrare che la donna era sottoposta al regime degli arresti domiciliari per il reato di stalking ed era priva di autorizzazione ad allontanarsi. Procedendo a perquisizione personale, il personale della Polizia di Frontiera Aerea di Reggio Calabria ha inoltre rinvenuto un secondo biglietto di sola andata per la tratta Roma Fiumicino/Budapest. L’arresto per evasione è stato convalidato dalla magistratura che ha disposto la ricollocazione della donna ai domiciliari.