Stanchi del continuo abbaiare, i vicini hanno pensato di porre fine al problema avvelenando l’animale che si è salvato solo grazie al tempestivo intervento di uno dei proprietari. Denunciata la coppia

Denunciati perché avrebbero tentato di avvelenare il cane dei vicini. Si tratta una coppia, 57 anni lei e 63 lui, di Lamezia. Probabilmente i rapporti tesi e le continue discussioni (per il molesto abbaiare del cane e per il parcheggio delle auto)hanno portato all’estremo gesto, che non ha avuto tragiche conseguenze solo grazie all’intervento tempestivo di uno dei componenti della famiglia che si è precipitato a togliere i bocconi di carne dal cane. Le polpette di carne cruda, quattro in tutto, erano state lanciate dai vicini dalla proprietà confinante.

I proprietari del cane hanno sporto denuncia al locale Commissariato e le polpette di carne tritata cruda, sono state sequestrate e inviate ai competenti uffici ASP per essere analizzate. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di Cloumachor, sostanza nociva/velenosa che, se ingerita, avrebbe provocato una morte lenta e atroce al cane cui era destinata.