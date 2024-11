I carabinieri della stazione di San Calogero e i Nas di Catanzaro hanno proceduto al sequestro di circa 14 chili di prodotti ittici

A San Calogero, i militari della locale stazione carabinieri, unitamente al Nas di Catanzaro ispezionavano accuratamente due venditori ambulanti di prodotti ittici, trovati in possesso di 14 kg di pesce in pessimo stato di conversazione, pronto per la vendita. Al termine delle operazioni, sono stati deferiti in stato di libertà D.A.B., 59 anni, e R.I., 50 anni, mentre la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.