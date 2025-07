Momenti di tensione questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. Un uomo di 46 anni, residente a Terravecchia, si è presentato al triage proveniente dal reparto di otorinolaringoiatria, chiedendo prestazioni che non rientrerebbero tra le urgenze previste per l’accesso diretto al pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito, dopo il colloquio iniziale con il personale sanitario, l’uomo avrebbe iniziato a lamentarsi ad alta voce, pretendendo un intervento immediato. Alla spiegazione da parte del personale sull’inappropriatezza della richiesta, la situazione è rapidamente degenerata.

Il 46enne avrebbe iniziato a inveire e minacciare, arrivando a spintonare chi cercava di calmarlo. A quel punto è intervenuta la guardia giurata in servizio, che si è frapposta per evitare il contatto diretto con gli operatori. Ne è nata una colluttazione, sedata grazie al tempestivo intervento di altri operatori. L’uomo è stato poi bloccato e accompagnato all’interno della stanza della Polizia Provinciale presente all’interno del nosocomio, dove è stato identificato. Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali provvedimenti in base ai fatti accaduti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, anche se non sono mancati attimi di forte tensione.

Il personale sanitario ha segnalato l’episodio alla direzione ospedaliera. Non si esclude che venga formalizzata una denuncia, soprattutto alla luce dei continui episodi di aggressioni, verbali e fisiche, che si verificano con crescente frequenza nei pronto soccorso della zona. L’ennesimo episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari e la necessità di garantire ambienti di lavoro protetti anche nei contesti di emergenza.