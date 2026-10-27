Il blitz era scattato il 19 ottobre scorso: il gip aveva disposto la custodia cautelare in carcere per due persone e i domiciliari per altre quattro ma una si era resa irreperibile

È stato rintracciato e arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone l'ultimo dei sei indagati destinatari dell'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L'uomo era riuscito a sottrarsi all'arresto dello scorso 19 ottobre, quando erano scattate le misure nei confronti di sei persone residenti a Crotone.

L'indagine riguarda una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il gip aveva disposto la custodia cautelare in carcere per due degli indagati e gli arresti domiciliari per gli altri quattro.

Le ricerche dell'uomo rimasto irreperibile sono proseguite senza sosta fino al suo rintraccio da parte degli investigatori della Squadra Mobile.

L'inchiesta è partita dalle dichiarazioni delle presunte vittime delle pressioni e delle condotte estorsive. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui si sarebbero verificati gli episodi contestati.

Gli elementi raccolti hanno portato la Procura di Catanzaro, attraverso la Direzione Distrettuale Antimafia, a chiedere al gip l'emissione delle misure cautelari. Richiesta che è stata accolta dal giudice, che ha disposto i provvedimenti nei confronti dei sei indagati.

Secondo quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, ancora da sottoporre alla successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, gli indagati sarebbero coinvolti in un tentativo di estorsione realizzato, secondo l'ipotesi accusatoria, attraverso modalità riconducibili al metodo mafioso tipico delle organizzazioni 'ndranghetistiche attive nel territorio crotonese.

L'uomo rintracciato dalla Polizia, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.