Imprenditore riceve una richiesta in denaro in cambio di informazioni circa un trattore venduto su internet e poi fatto scomparire

Quando si è reso conto di essere la vittima di una truffa ha avvisato i carabinieri della Compagnia di Locri che, effettuati i dovuti controlli, hanno arrestato Antonio Maria Eugenio Agostino, 50enne, di Grotteria.



L’imprenditore ha denunciato di aver venduto un trattore tramite un noto sito internet al prezzo di 35.000 euro e di averlo spedito a Bovalino a un sedicente acquirente che lo avrebbe pagato con un bonifico falso.



Il malcapitato, poche ore dopo essersi accorto che il bonifico era “falso”, è stato contattato da un soggetto, successivamente indentificato dai militari in Antonio Maria Eugenio Agostino, 50enne, residente a Marina di Gioiosa Ionica, il quale gli avrebbe detto di sapere dove era il mezzo chiedendo, contestualmente, una somma di denaro in cambio dell’informazione.



Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri è stato deciso, in accordo con la parte offesa, di inviare un vaglia ad un Ufficio postale della Locride in modo tale da trarre in inganno il malvivente.



Il giorno successivo, dopo l’invio della somma di denaro richiesta, i carabinieri si sono portati presso il citato Ufficio postale dove hanno bloccato Agostino subito dopo la riscossione del denaro provento dell’estorsione e l'hanno tratto in arresto.