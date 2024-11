L’uomo dovrà espiare un residuo pena di mesi 9 di reclusione per il reato commesso a Scilla nel 2012

I Carabinieri della Stazione di Seminara (Rc), hanno tratto in arresto Giuseppe Piccolo di anni 37, domiciliato in Seminara, noto alle forze dell’ordine, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo dovrà espiare un residuo pena di mesi 9 di reclusione per il reato di concorso in tentata estorsione continuata, commesso in Scilla (Rc) nell’anno 2012. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto nella Casa Circondariale di Palmi (Rc) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.