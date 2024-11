I malviventi si sono introdotti all’interno della filiale infrangendo le grate delle finestre

Si sono introdotti all’interno della filiale della Bnl di Catanzaro Lido infrangendo le grate delle finestre poste nella parte posteriore dell’edificio ma senza riuscire a portare via il bottino. Non appena all’interno è, infatti, scattato l’allarme di sicurezza e i malviventi si sono dati alla fuga. Il direttore della banca ha immediatamente allertato la squadra mobile della polizia di Catanzaro, che non appena sul posto ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della banca. Al momento sono ancora in corso le indagini per accertare l’identità dei malviventi.

Luana Costa