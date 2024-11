L’allarme è scattato questa notte attorno alle 4.11, quando è stato segnalato un tentato furto in un negozio in località Barone a Catanzaro. La pattuglia di servizio dell’Istituto di vigilanza privata di Catanzaro, è giunta sul posto. Ad un primo esame dello stato dei luoghi, hanno riscontrato la presenza di un vetro rotto di una porta sul lato posteriore. Entrati così nello stabile, tranne un po’ di confusione al box vicino le casse hanno potuto riscontrare come nulla fosse stato asportato. I ladri, presumibilmente, non sono riusciti a portare via niente, quindi, riuscendo solo a far perdere le proprie tracce prima che le unità di vigilanza e la sopraggiunta polizia riuscissero ad individuarli.

l.c.