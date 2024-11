L'episodio è avvenuto a Montepaone Lido. L'uomo è accusato di aver tentato di scassinare la colonnina della cassa automatica per impossessarsi del denaro: ad incastrarlo il sistema di videosorveglianza

Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza è ora accusato di aver tentato di scassinare la colonnina self-service della cassa automatica del distributore di carburante Q8 a Montepaone lido per impossessarsi del denaro. Obiettivo non completamente raggiunto a causa del passaggio di una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio.

È quanto successo qualche sera fa, quando i carabinieri di Gasperina insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile di Soverato hanno arrestato un 41enne di Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine. I momenti del tentato furto sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, mentre alcune preziose testimonianze acquisite sul posto si sono rivelate determinanti per le indagini.

Grazie all’immediatezza dell’intervento dei Carabinieri, è stato individuato e bloccato il 41enne che si sarebbe reso responsabile del fatto-reato. Infatti, al momento dell’arresto, il soggetto indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento ed era in possesso degli arnesi da scasso utilizzati per l’azione delittuosa. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro, tradotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.