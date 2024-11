Tentato omicidio a Palmi. Un uomo di 52 anni, Fabio Manolo Cosoleto, di Gioia Tauro, è stato ferito in modo non grave da un colpo di arma da fuoco. Sembra fosse alla guida della sua auto con la famiglia, quando è stato sparato. Sfiorato al mento, è stato portato in ospedale a Polistena ma è stato subito dimesso. Sul posto è intervenuta subito la polizia ma stanno procedendo i carabinieri di Palmi.