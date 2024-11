Erano accusati di tentato omicidio di zia e cugina: assolti due esponenti del clan Mancuso

Romana Mancuso e il figlio Giovanni Rizzo furono gravemente feriti nel 2008 a colpi di pistola e kalashnikov. Per gli inquirenti, l'agguato era maturato all'interno della cosca Mancuso, in particolare Pantaleone e il figlio Giuseppe, 26 anni. Ora arriva però l'assoluzione "per non aver commesso il fatto" per i due.



