I carabinieri della compagnia di Cosenza, con il supporto del locale Reparto Territoriale Carabinieri, questa mattina hanno catturato nell’area urbana di Corigliano Rossano Mirko Matteo Voltasio, giovane 30enne cosentino sfuggito al blitz sul tentato omicidio avvenuto in città la notte tra il 3 e 4 dicembre 2021. Voltasio è accusato di tentato omicidio in concorso con il fratello Andrea Carpino attualmente in carcere. Voltasio, secondo quanto si apprende, è stato trasferito alla casa circondariale di Rossano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Risultava “uccel di bosco” dall’inizio del mese di aprile scorso.

L’uomo, ritenuto responsabile, a vario titolo, dei delitti di “tentato omicidio in concorso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo”, si è sottratto all’esecuzione dell’ordinanza lo scorso 8 aprile, quando altri 3 complici furono tratti in arresto.