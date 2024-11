L'adolescente aveva trascorso la serata in un locale con il giovane che poi ha provato ad abusare di lei: i carabinieri lo hanno identificato e ora è ai domiciliari

Adolescente vittima di un tentato stupro. I carabinieri hanno prontamente risposto alla chiamata di soccorso, consentendo l'arresto del sospettato e prevenendo il peggio. Il brutale episodio ha avuto luogo all'interno dello scalo di Corigliano, dove la giovane vittima e il suo aggressore avevano trascorso la serata in un locale della zona. Al rientro, l'aggressore ha condotto la ragazza in un oscuro vicolo, tentando di compiere un atto violento su di lei.

Fortunatamente, la coraggiosa quindicenne è riuscita a reagire con forza e a gridare, attirando l'attenzione dei passanti e mettendo in fuga il suo aggressore. Le sue grida hanno evitato che il tentato stupro si consumasse, e sono state fondamentali per l'intervento tempestivo dei militari, arrivati sul luogo dell'incidente poco dopo le urla della giovane, identificando e arrestando immediatamente l'aggressore. L'arresto è stato convalidato oggi, e il sospettato è ora ai domiciliari in attesa del procedimento giudiziario.