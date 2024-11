Due cittadini cinesi sono stati bloccati all'areroporto di Lamezia Terme mentre cercavano di importare in Italia 148 confezioni di farmaci non registrati presso il Ministero della Salute italiano

La Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari doganali, ha scoperto che due cittadini stranieri tentavano di importare illecitamente in Italia 148 confezioni di farmaci di origine orientale, per complessivi 5 chilogrammi, non dichiarandoli agli uffici doganali. I farmaci, confezionati in buste e flaconi di vario tipo e pezzatura, erano peraltro ben occultati nei bagagli che hanno viagiato nella stiva degli aeromobili. I militari ed i funzionari doganali hanno proceduto all'immediato sequestro penale dei farmaci, in quanto detti prodottinon risultano essere registrati presso il Ministero della salute italiano e possono essere potenzialmente nocivi per la salute degli assuntori. I cittadini cinesi sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme con l'accusa di illecita importazione di farmaci non registrati.