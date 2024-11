Una casalinga di Reggio Calabria, Teresa Scopelliti, meglio nota come la ‘Mistica Teresa’, afferma di vedere ogni 13 del mese la Madonna. Centinaia i fedeli che accorrono per assistere all’evento ma la Chiesa chiede prudenza. E lei pubblica i messaggi su Facebook

Le storie di apparizioni della Madonna in Calabria sono all’ordine del giorno. Da qualche mese, sembra che la Madonna abbia scelto Oppido Mamertina e precisamente la frazione di Quarantano per rivelarsi alla mistica Teresa Scopelliti. La storia, raccontata da Lucio Musolino sul fattoquotidiano.it, ha dell’incredibile. Una donna, casalinga che vive a Reggio Calabria, nella frazione di Gallico, ha riconosciuto, attraverso una fotografia senza mai esserci stata prima, la frazione di Quarantano come il luogo dove gli era comparsa in sogno la Madonna.

Ogni 13 del mese, infatti, la Madonna, dopo la recita del Rosario apparirebbe alla mistica Teresa Scopelliti, per lasciarle un messaggio. La donna, durante l’apparizione, prende appunti attentamente , poi riscrive il messaggio in bella copia e lo legge alle centinaia di fedeli che puntualmente, ogni 13 del mese, si riuniscono nel luogo prescelto dalla Madonna. Ma il bello viene dopo. Alla mistica Teresa, la Chiesa ha imposto prudenza nella divulgazione dei messaggi ma, la signora, una volta tornata nella propria abitazione, per comunicare con le centinaia di adepti, lo pubblica sulla sua pagina Facebook.

Di mese in mese centinaia di persone si ritrovano a Quarantano per essere accanto alla donna durante le apparizioni con tanto di “miracolo del sole” che cambierebbe colore passando dal rosso al blu, richiamando quanto avvenuto a Fatima nel 1917.

A “proteggere” la mistica Teresa, dal bagno di folla che si raduna a Oppido Mamertina durante le apparizioni, ci sono alcune persone che le stanno addosso e non la mollano neanche per un minuto, dicendole cosa fare e cosa dire. La folla, signore di tutte le età con il Rosario in mano, urla di aver visto la Madonna. C’è chi la scorge dietro una nuvola, chi vede una testa con la corona, chi, vede addirittura, il Signore con le braccia aperte in segno di benedizione e chi urla “Pace nel mondo Madonna mia, pace per tutti”. E infine gli applausi. Ogni tanto, nel nostro sud, c'è chi confonde misticismo e religione.