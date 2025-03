Continua a tremare la terra in Calabria: l'ultima scossa intensa è stata registrata alle 12.08 con una magnitudo di 3.4 e con epicentro a Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Lo sciame sismico continua dunque a far paura nell'istmo di Catanzaro, in quanto tutte le scosse registrate fino ad ora hanno avuto come epicentro le aree di Marcellinara, Tiriolo, Miglierina e Amato.

Le scosse però vanno avanti da più tempo: il primo sisma registrato risale al 13 febbraio e fin ad oggi sono state registrate ben 134 scosse.

Di queste circa 100 hanno avuto una magnitudo tra i 2.0 e i 3.0, con la più forte registrata, appunto, nella giornata odierna che ha avuto come conseguenza l'evacuazione di alcune scuole anche nel capoluogo di Regione. C'è da sottolineare però che i sismi, pur avendo una magnitudo non particolarmente elevata, si avvertono addirittura fin sulle coste di Catanzaro: questo perché essi sono particolarmente superficiali con una profondità che si aggira intorno agli 8-10 km, non causando comunque danni a cose o persone.

Faglia attiva, terremoti nel passato

La faglia attualmente risvegliata è stata caratterizzata da una sismicità frequente anche in passato con diversi terremoti anche intensi: quello che ha causato i danni maggiori è datato al 27 marzo 1638 con una magnitudo di circa 7.1.

Gli altri forti terremoti che hanno causato danni nei comuni interessati dalla sequenza di questi giorni sono quello del 28 marzo 1783, con una magnitudo di 7.0, il terremoto dell’8 marzo 1832 con una magnitudo di 6.7, quello datato 1905 con una magnitudo di 7.0 e quello del 1947 con una magnitudo di 5.7.