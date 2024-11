Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato registrato in mare ad una profondità di 244 km

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato al largo della Costa Calabrese nord occidentale, in provincia di Cosenza, alle ore 02.16. Il sisma è stato registrato in mare ad una profondità di 244 km ciò ha permesso al terremoto di disperdere la propria energia e difatti non è stato avvertito in alcuna località.