Il sisma è stato distintamente avvertito in tutte le province calabresi. La protezione civile: «Nessuna correlazione con il Marsili»

Una forte scossa di magnitudo 5.7 è stata registrata nel basso Tirreno, alle 22.02, ad una profondità di 474 chilometri. Il sisma, nonostante la distanza dalla costa, è stato distintamente avvertito in tutte le province calabresi, nel Vibonese e nel Catanzarese in particolare. Non si segnalano danni a persone o cose.



Nessuna correlazione con il Marsili - Carlo Tansi, capo della Protezione civile Calabria precisa attraverso Facebook: "Si smentisce categoricamente ogni correlazione del terremoto 5.7 di poco fa con il Marsili: infatti la profondità dell'ipocentro (474 km) del sisma è completamente incompatibile con la profondità del Marsili (3.5 km circa) che, in ogni caso, è soggetto ad altri processi geodinamici. La profondità molto elevata dell'ipocentro ha fatto si che, nonostante l'elevata magnitudo (5.7) - simile al terremoto di Macerata - per la grande distanza percorsa dalle onde sismiche il sisma sia arrivato in superficie perdendo energia, quindi senza produrre danni. Inoltre il fatto che il sisma sia stato sentito in tutta la regione, è dovuto alla notevole profondità dell'epicentro".