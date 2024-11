Un terremoto di magnitudo 6.4 è stato registrato in Croazia e anche avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all'Abruzzo fino al ord di Napoli. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Il sisma è stato avvertito anche in tutto il Nord Italia e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona. Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia.

Già la scorsa notte in Croazia erano state registrate una serie di scosse sismiche di assestamento e di bassa intensità tra Petrinja e Sisak, le due località, a sud di Zagabria colpite ieri mattina da tre forti scosse di magnitudo 5.2, 4.7 e 4.1.

Stando a quanto rivela il quotidiano croato Jutarnji si sarebbero verificati numerosi crolli a Petrinja. Il giornale parla di «scene drammatiche» nella città, mentre sono state attivate le sirene d'allarme anche a Zagabria e migliaia di persone si sono riversate in strada. Da quanto si apprende, dalle prime verifiche, risulterebbe almeno un morto.