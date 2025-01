«Le Università e le Aziende sanitarie provinciali appartengono ai calabresi e alla collettività, e devono essere gestite con il massimo della correttezza e della trasparenza da chi ha l’onore e l’onere di ricoprire pro tempore delicati ruoli di vertice». È quanto scrive in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sul terremoto giudiziario che colpito l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

«La sanità nella nostra Regione si cambia anche con la responsabilizzazione e con la partecipazione attivamente positiva – continua Occhiuto - di tutti gli attori in campo: dai rettori ai direttori generali, dai primari ai docenti universitari, dai medici agli infermieri. Non sono ammesse leggerezze o opacità».

«Ringrazio la Procura di Catanzaro e la Guardia di Finanza per il lavoro che quotidianamente fanno in Calabria e anche per l’indagine della quale abbiamo avuto notizia nella mattinata odierna. Resto ovviamente, come da mia cultura, garantista, e vedremo – conclude il presidente della Regione – le determinazioni che emergeranno nelle prossime settimane».