Dichiarazione della presidente nazionale della Federazione, la cosentina Pia Policicchio, che ha manifestato la volontà dell’ente di effettuare un monitoraggio costante

Pia Policicchio, la farmacista cosentina presidente della Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti, ha manifestato la disponibilità dell'ente affinché il monitoraggio sul servizio farmaceutico non venga meno alle popolazioni colpite dal grave sisma, così come hanno potuto rassicurare i Farmacisti Volontari per la Protezione Civile.

«A distanza di sette anni ci troviamo ad affrontare un nuova dolorosa situazione. Siamo esterrefatti per la tragedia umana che si e? abbattuta sulla popolazione colpita dal sisma e ci sentiamo loro vicini. La notizia dell'allerta dei Farmacisti Volontari per la Protezione Civile ci rassicura che il servizio farmaceutico non verra? mai meno nemmeno in questi momenti difficili. Come Giovani Professionisti - conclude la Policicchio -, siamo a disposizione di tutti, personalmente e professionalmente, pronti a fare la nostra parte».