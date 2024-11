Patrizio Bianchi in un tweet: «Restiamo in contatto con il nostro ufficio scolastico regionale per monitorare la situazione»

«Sono vicino alla comunità scolastica e alla popolazione delle aree della Calabria colpite dalla scossa di terremoto. Restiamo in contatto con il nostro ufficio scolastico regionale per monitorare la situazione». Lo scrive in un tweet, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi dopo il sisma registrato in Calabria e avvertito, in particolare, nella zona del Vibonese.

Diverse scuole sono state fatte evacuare, in via precauzionale, e, da quanto si apprende, non si registrano al momento criticità particolari nelle operazioni di sgombero.