VIDEO-FOTOGALLERY | Il sisma di magnitudo 4.3 registrato alle ore 10.19. Persone in strada e molte scuole evacuate, si attiva la sala nazionale della Protezione civile. Non si segnalano al momento danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.3 è stato registrata questa mattina alle ore 10:19 al largo della costa tirrenica calabrese compresa tra Vibo Valentia e Lamezia. Il sisma, registrato dall'Ingv di Roma, è stata localizzata a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita anche in provincia di Cosenza. Tanta la paura dei cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada.

A seguito dell’evento sismico, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati, al momento, danni a persone o cose. Lo rende noto la Protezione civile in una nota.

I comuni più vicini in linea d'aria risultano essere tutti nella povincia di Vibo Valentia, Briatico dista solo 11 km dall'epicentro del sisma. Ecco la lista dei centri meno distanti riportata sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Scuole evacuate

Molte le scuole evacuate tra le quali l'istituto Negroni e De Matera a Cosenza, l'Amerigo Vespucci e De Maria di Vibo Marina. In piazza anche gli studenti di Vibo città. Nella maggior parte dei comuni in cui é stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni, che al momento, comunque, non vengono segnalati.

Ore 11.45 - Sospesa circolazione ferroviaria nella fascia tirrenica

È stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria a causa della scossa di terremoto di stamattina. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido.

Ore 11.46 - Occhiuto: «Situazione sotto controllo»

«Dopo la forte scossa di questa mattina, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, guidato da Fortunato Varone, si è subito attivato per una rapida ricognizione presso i Comuni più vicini all’epicentro. Gli uffici della Regione stanno contattando tutti i sindaci e le autorità locali, e al momento fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. La situazione è sotto controllo». Lo afferma il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Ore 11.50 - Evacuata Aula Bunker di Lamezia Terme

L'aula bunker a Lamezia Terme in cui si sta celebrando il processo "Rinascita Scott" alle cosche di 'ndrangheta del vibonese é stata fatta sgomberare a causa della scossa di terremoto registrata stamattina in una vasta area della Calabria. Magistrati, avvocati e personale tecnico hanno lasciato l'aula ordinatamente e l'udienza é stata sospesa. Dopo che é stata verificata l'assenza di danni l'udienza é ripresa.

Ore 14.15 - Il ministro Bianchi: «Stiamo monitorando situazione delle scuole»

«Sono vicino alla comunità scolastica e alla popolazione delle aree della Calabria colpite dalla scossa di terremoto. Restiamo in contatto con il nostro ufficio scolastico regionale per monitorare la situazione». Lo scrive in un tweet, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Ore 16.50 - Tornata regolare la circolazione ferroviaria

È tornata regolare la circolazione ferroviaria in Calabria che era stata sospesa dopo il terremoto di stamattina. Lo rende noto Rfi. Dopo la linea Tirrenica, sono state riattivate anche la Lamezia-Catanzaro Lido e la Eccellente-Rosarno, via Tropea. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) non hanno riscontrato alcun danno all'infrastruttura a conclusione della ricognizione della linea a bordo dei carrelli ferroviari partiti dalla stazione di Lamezia. Limitati nel percorso, complessivamente, 10 treni a lunga percorrenza e 16 regionali. Durante l'interruzione è stato attivo un servizio sostitutivo con bus.

Ore 19.50 - «Scuole pronte ad affrontare l’emergenza»

«Le scuole si sono dimostrate pronte e preparate, come sempre, ad affrontare l'emergenza». Lo ha detto all'Ansa la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, Antonella Iunti, facendo riferimento alla scossa di terremoto di stamattina.

«C'é stata subito adeguata attenzione - ha aggiunto la direttrice Iunti - da parte di tutte le istituzioni del territorio coinvolte, a cominciare dalla Prefettura di Vibo Valentia. Anche il ministro Bianchi ha subito attenzionato la situazione, esprimendo la propria vicinanza alla popolazione scolastica ed a tutti i calabresi e dimostrandosi disponibile per qualsiasi esigenza. Sono molto contenta dell'ottima risposta che le scuole calabresi forniscono in ogni occasione, dimostrata anche da quanto é stato fatto per il Covid, con gli hub vaccinali negli istituti».