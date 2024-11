Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata in serata in provincia di Vibo Valentia. Il sisma è avvenuto nel territorio di Dinami intorno alle ore19.23, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.52, 16.18 ad una profondità di 12 km. È stato avvertito dalla popolazione vibonese e anche nell’area del Lametino e del Reggino (Locride e Piana di Gioia Tauro). Al momento, non risultano danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.

Tra i paesi più vicini all'epicentro (entro i 10 chilometri): Dinami, San Pietro di Caridà, Acquaro, Dasà, Arena, Serrata, Candidoni, Galatro, Laureana di Borrello, Gerocarne, Giffone, Sorianello e Soriano Calabro.

Un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.5, è stata segnalata successivamente intorno alle ore 19.36 (epicentro sempre Dinami).