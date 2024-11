Ancora una scossa di terremoto in Calabria. L'epicentro del nuovo sisma si è registrato a pochi chilometri da Lamezia Terme alle 9.45. Sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) si legge che la scossa ha avuto una magnitudo di 3.3 ed si è verificata a 14 chilometri di profondità. Il sisma, oltre che nel Catanzarese, è stato avvertito anche in provincia di Cosenza, in particolare sulla costa tirrenica dove molte persone sono scese in strada. Al momento non si registrano danni a cose o persone.