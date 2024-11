È il secondo sisma localizzato nell'arco di poche ore nella stessa zona, il primo è stato registrato nel pomeriggio. Anche in questo caso non si registrano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa nel reggino. Si tratta della seconda scossa nel giro di poche ore. Per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si trattato di un sisma di magnitudo ML 2.6, avvertito alle ore 22:40:36 (Italia) in zona: 1 km SE Sant’Alessio in Aspromonte nel reggino.

La prima scossa è stata avvertita oggi pomeriggio di magnitudo 3.0 ed è stata localizzata, alle 14.36, sempre a 1 km dal comune di Sant’Alessio in Aspromonte. Anche per la scossa di stasera non si segnalano danni a persone o cose.