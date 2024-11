Il sisma con epicentro a Filogaso è avvenuto a una profondità di 52 km. Non si registrano danni a persone o cose

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 9.05 di questa mattina in provincia di Vibo Valentia. Il sisma, di magnitudo 2.7, ha avuto il suo epicentro nel territorio comunale di Filogaso, a 2 chilometri dal centro abitato e ad una profondità di 52 chilometri. La scossa non ha causato danni a persone o cose ma segue il sisma di maggiore intensità che si è verificato la mattina del 14 luglio scorso al largo di Tropea. L’intensità registrata in quell’occasione era di 4.4 di magnitudo.

