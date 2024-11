De Gaetano, Fedele e Bilardi i più spendaccioni. Sequestrati rispettivamente 411mila euro, 399mila e 357mila

Luigi Fedele € 399.969,03

Antonino De Gaetano € 410.588 per uno dei capi di imputazione, più € 1.254,00 per un secondo capo di imputazione

Giovanni Emanuele Bilardi € 357.655,96

Giovanni Nucera € 34.777,99

Pasquale Maria Tripodi € 161.091,82 per uno dei capi di imputazione, più altri € 25.200 per un secondo reato contestato

Nicola Adamo € 278.856,1

Vincenzo Antonio Ciconte € 10.709,00 per uno dei capi di imputazione, più € 41.251,28 per un secondo reato contestato, più € 17.550,00 per un terzo reato

Carlo Guccione € 27.186,07

Antonio Scalzo € 11.193,54

Pietro Aiello € 37.160,04

Alfonso Dattolo € 185.169,34

Gianluca Gallo € 12.477,64

Alfonsino Grillo € 95.100

Claudio Parente € 14.543,07

Salvatore Magarò € 6.610

Ferdinando Aiello € 3.680,08, più € 20.489,15 per un secondo reato contestato, più € 16.540,76 per un terzo reato contestato

Emilio De Masi € 20.694,55

Domenico Talarico € 13.175,08

Sandro Principe € 35.087, 19

Demetrio Battaglia € 8.761,75

Pietro Amato € 13.836,23

Bruno Censore € 10.173,86

Mario Franchino € 47.020,83

Mario Maiolo € 88.963,25

Francesco Sulla € 42.108,19

Agazio Loiero € 15.625,45, per uno dei capi di imputazione, più € 13.902, per un secondo capo di imputazione.