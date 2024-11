Avvertita in modo lieve nella zona. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 166 chilometri davanti alla Costa degli Dei

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata al largo della costa vibonese. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ne ha registrato la magnitudo, è stato localizzato ad una profondità di 166 chilometri davanti alla Costa degli Dei, sul litorale tirrenico calabrese.

Tra i comuni maggiormente vicini all'epicentro ci sono quelli di Ricadi e Tropea, distanti circa 20 chilometri dall'area epicentrale in mare. La scossa è stata avvertita in modo lieve dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.