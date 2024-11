Un nuovo sabato di sangue a Corigliano Rossano. Nella notte, intorno alle 4, sulla centrale Via Provinciale di Corigliano, hanno perso la vita due giovani di origini bulgare in un incidente stradale. I due, a bordo di un'Alfa147, si sono scontrati con una Opel Corsa sulla quale si trovavano altri quattro ragazzi del posto, i quali per fortuna hanno riportato solo ferite lievi.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza del 118. Ora si lavora per accettare l'identità dei due giovani, trovati senza documenti ma della quale, secondo alcune prime testimonianze, non ci sarebbero dubbi.