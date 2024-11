Protagonista di mille gare in salita è stato investito da un furgone. Prima la corsa in ospedale a Paola, poi a Cosenza dove è deceduto

Una terribile notizia scuote il mondo delle corse automobilistiche. Il pilota veterano Francesco Misasi, gloria nazionale delle gare in salita, è rimasto vittima di un incidente questa sera, poco prima delle ore 20, lungo la statale 18 tirrenica nei pressi dell’abitato di San Lucido. Misasi era alla guida di un’Alfa Romeo di colore giallo che utilizza abitualmente nella sua attività di soccorso stradale. Stava rientrando verso Cosenza quando ha tamponato lievemente un altro veicolo. Un banale sinistro privo di particolari conseguenze.

La corsa in ospedale prima a Paola, poi a Cosenza

Quando Misasi è sceso per verificare i danni è stato investito in pieno da un furgone. L’anziano pilota è stato sbalzato violentemente contro l’asfalto ed ha perso conoscenza. Sul posto è tempestivamente giunta un’ambulanza per prestare soccorso. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Paola i medici lo hanno stabilizzato, disponendo poi l’immediato trasferimento all’Annunziata di Cosenza. Ricoverato in terapia intensiva, è deceduto poco dopo.

Una carriera straordinaria

Decano dei piloti calabresi, Francesco Misasi nonostante l’età avanzata, ha superato i 75 anni, continua a correre in gare di velocità in salita di prima categoria. Non si contano le sue partecipazioni alla Coppa Sila. In una delle ultime l’Aci di Cosenza gli aveva conferito un premio alla carriera. Un ciclone conosciuto in tutti i circuiti d’Italia.

Salvatore Bruno