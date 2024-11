Svaligiata ancora una volta la farmacia del presidio sanitario. Circa novantamila euro l’ammontare del bottino

Non c’è due senza tre, verrebbe da dire in maniera sarcastica. E devono averlo pensato pure i ladri che per la terza volta nel giro di una manciata di mesi, hanno svaligiato la farmacia dell’ospedale di San Marco Argentano. Circa novantamila euro l’ammontare del bottino. Portate via scatole colme di medicinali destinate ad alimentare un mercato parallelo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Nel complesso, considerando anche i furti di settembre e ottobre 2017, il danno per l’Azienda Sanitaria è pari a circa mezzo milione di euro.