Il presidente della commissione ha allertato i carabinieri per le opportune verifiche. Congelata la posizione della laureanda coinvolta

Doveva laurearsi in giurisprudenza questa mattina ma, quando si è seduta davanti alla commissione per discutere la tesi, il presidente della seduta, il professore Enrico Caterini, si è accorto che il lavoro della laureanda conteneva interi capitoli di altre opere, per cui ha deciso di sospendere i lavori per approfondire la questione. La vicenda si è verificata nel cubo 3b dell’università della Calabria. Il docente ha addirittura allertato i carabinieri, giunti sul posto, per le opportune verifiche. La seduta di laurea è rimasta sospesa per circa un paio d'ore con una comprensibile escalation di tensione tra i tanti laureandi, alimentata anche dall'elevate temperature primaverili. Soltanto dopo le 11 i lavori sono regolarmente ripresi ma non per la protagonista della disavventura la cui posizione è stata congelata.