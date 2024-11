Sono accusati di aver minacciato lo chef Giuseppe Trimboli, socio di Goel Bio e proprietario del ristorante “La Collinetta” a Martone in provincia di Reggio Calabria. Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 avrebbero mandato tre diverse lettere nelle quali chiedevano la cifra di 50mila euro altrimenti avrebbero bruciato il ristorante con dentro Trimboli e tutta la sua famiglia.

Lo chef non si è mai piegato, ha denunciato e oggi è parte civile in un procedimento, ancora i fase preliminare, che vede imputate due persone con l’accusa di estorsione: Giuseppe Salvatore Mittica, 59 anni, e Rocco Domenico Libero Panetta, 37 anni.

Nel corso della prima udienza preliminare ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile anche Goel Bio per conto dell’intero gruppo.

Il gup di Locri, Andrea Bonato, si è riservato di decidere all’udienza del prossimo 6 maggio.

La solidarietà di Goel

Il Goel nasce nel 2003 nella Locride, è un gruppo cooperativo il cui nome ha radici bibliche è significa “il riscattatore”. Ha lo scopo di sostenere le fasce più deboli del territorio.

«Così come accadde nel 2019, anche oggi Goel – è scritto in una nota – è al fianco del suo socio Pino Trimboli: Goel Bio cooperativa agricola ha chiesto, infatti, di costituirsi parte civile nel processo appena avviato. Se la richiesta sarà accolta e si addivenisse ad un risarcimento, Goel lo destinerà al fondo di solidarietà attentati che da anni il gruppo ha attivato. Indipendentemente dall’esito della richiesta Goel si impegna a mantenere alta l’attenzione durante tutto l’iter processuale».

«Sono fiducioso nell'operato della giustizia – ha dichiarato Trimboli –. Essere parte di Goel, è per me uno stimolo costante a vivere con etica e dignità. Aver denunciato le minacce alle forze dell'ordine e aver fatto appello, insieme a Goel, alla comunità locale e nazionale, non solo ci ha fatto sentire meno soli, ma ci ha anche concretamente sostenuti: la clientela è notevolmente aumentata e tantissime persone continuano a darci il loro appoggio. Ribellarsi insieme è il modo più intelligente di reagire: questo è il mio messaggio a chi si trova in simili situazioni».